Politie doet inval in pand Oss na schietincident

Politie in Oss. Ⓒ Eye4images

OSS - De Dienst Speciale Interventies van de politie heeft zaterdagmiddag met een arrestatieteam een inval gedaan in een pand aan de Wapendrager in het Brabantse Oss. Aanleiding hiervoor was een schietincident eerder zaterdag in de buurt, in de Thorbeckestraat. Daardoor viel een gewonde. Bij de inval is niemand aangehouden. In de avond meldde de politie dat daarna wel een man (40) en een vrouw (36) uit Oss zijn gearresteerd.