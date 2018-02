Vader en dochter krijgen kind en willen trouwen

De 42-jarige Steven Pladl gaf zijn 20-jarige dochter Katie Pladl kort na haar geboorte op voor adoptie. Toen Katie 18 was geworden, nam Steven contact met haar op via Facebook. Dat meldt de politie.

Katie ging 18 jaar na de adoptie weer bij haar biologische ouders wonen, die vervolgens drie maanden later uit elkaar gingen. De biologische moeder, van wie de naam niet bekend is, claimt dat haar ex-man vaak in de kamer van Katie sliep.

Afgelopen jaar kwam de moeder van Katie erachter dat haar ex-man en haar dochter in verwachting waren van hun eerste kindje. Dit hoorde zij van haar andere twee biologische kinderen, die samen met Katie en Steven in een huis woonden. Toen Steven hiermee werd geconfronteerd, gaf hij toe van plan te zijn om met Katie te trouwen.

Aanhouding

Katie en Steven zijn vorige week gearresteerd in hun woning in het Amerikaanse Wake County, nadat de biologische moeder van Katie aangifte deed van incest. Het stel was samen met een baby van vier maanden oud.

Het stel wordt beschuldigd van incest en overspel.