Koningspaar voor bliksembezoek naar Peking

Ook koningin Máxima reist mee naar China. Zij blijft een dag langer en heeft donderdag nog een uitgebreid economisch programma. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken vergezelt het koningspaar en heeft zelf nog een gesprek met zijn Chinese collega Wang Yi.

Handelsrelatie

Dat de Chinese leider het koningspaar zo snel na hun staatsbezoek in 2015 weer heeft teruggevraagd, is bijzonder. Staatshoofden en regeringsleiders staan in de rij om in Peking hun opwachting te maken en de handelsrelaties met de tweede economie van de wereld te verbreden en te verdiepen. Xi Jinping bewaart evenwel goede herinneringen aan zijn eigen staatsbezoek aan Nederland in maart 2014 en ook bij de visite van Willem-Alexander en Máxima was het contact warm en hartelijk. Kennelijk reden genoeg om de kennismaking te hernieuwen.

Het koningspaar hoefde niet lang na te denken over het verzoek. Het is de moeite waard om in de betrekkingen met de opkomende wereldmacht te investeren, aldus een toelichting in Den Haag. Op de koninklijke agenda vormt de ontvangst door Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan het hoofdbestanddeel. De Chinezen hebben echter ook een ontmoeting geregeld met premier Li Keqiang, die het uitgebreide Nederlandse gezelschap woensdagmiddag ontvangt in de Grote Hal van het Volk.

Duurzaamheid

Máxima heeft een dag later onder meer een ontmoeting met Nederlandse en Chinese ondernemers. Ze praat bij een Nederlands-Chinees architectenbureau ook met Chinese architecten over duurzame stadsontwikkeling en waterhuishouding, terreinen waarop Nederland en China kunnen samenwerken. De koningin reist vervolgens vrijdag ook maar Zuid-Korea, voor de opening van de Winterspelen.