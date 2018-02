Treincrash VS: doden en zeker zeventig gewonden

Het ongeval gebeurde rond half 3 in de nacht. Amtrak Train 91 was op weg van New York naar Miami toen het ten zuiden van de stad Columbia mis ging. De locomotief van de trein is ontspoord, evenals enkele wagons. Het is nog onduidelijk wat de lading is van de goederentrein.

Het was het tweede treinongeval met een Amtrak-trein binnen een week. Woensdag kwam een trein van Amtrak met tientallen Republikeinse parlementariërs aan boord in de buurt van Crozet in de staat Virginia in botsing met een vuilniswagen. Een van de inzittenden van de truck kwam om het leven.

In december overleden drie mensen in de staat Washington, toen een Amtrak-trein ontspoorde en van een viaduct op een weg viel.