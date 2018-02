Venetië staat droog

Dat meldt de Independent. Extreem droog weer in combinatie met extreme laagtij, hebben ervoor gezorgd dat de modderige bodem van vele Venetiaanse kanalen te zien is. Het waterniveau is met meer dan 60 cm gedaald.

Een groot deel van de kanaaltjes is afgesloten, maar enkele zijn nog wel begaanbaar voor waterverkeer. Zo is het waterniveau van het beroemde Canal Grande ook met ruim 50 cm gedaald, maar nog wel toegankelijk voor de gondels.

Volgens schattingen zal rond vrijdag het water weer terugkeren in de kanalen, er zijn namelijk buien voorspeld voor de regio rondom Venetië.

Bijzondere maan

De Blauwe superbloedmaan, die woensdag te zien was, zorgde voor extreme laagtij aan de ene kant van de wereld en overstromingen aan de andere kant.