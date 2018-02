Casino Roermond overvallen

Met onbekende buit ging hij ervandoor. Het gaat om het Krijco Casino. De politie heeft een signalement verspreid. Volgens de politie is de man rond de 18-20 jaar oud, droeg hij een honkere jas met bontkraag en heeft hij een ’getint uiterlijk’.

Getuigen die iets weten over de verdachte kunnen bellen met de politie op 0900-884, 112 of anoniem via 0800-7000.