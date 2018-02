Knullig: drank- en drugsrijder botst op politiebus

De man was al aan de opvallende politiebus, die in het centrum geparkeerd stond, voorbij gelopen en vervolgens in zijn auto gestapt. Toen hij probeerde weg te rijden zag hij de bus blijkbaar over het hoofd en botste er tegenaan.

Uit een blaastest bleek dat de beginnend bestuurder zes keer meer alcohol had gedronken dan toegestaan. Een speekseltest wees uit dat de man ook nog eens drugs had gebruikt. De man is zijn rijbewijs kwijt en heeft een proces-verbaal gekregen voor rijden onder invloed van alcohol en drugs.