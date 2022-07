Ruzie over naaktzwemmen in kanaal loopt uit de hand: politie zoekt Nederlander met groot mes

Binnenland

Jongen van 17 aangehouden voor schietpartij in Vlissingen

Een 17-jarige jongen is zondag in Terneuzen aangehouden in verband met een schietpartij vrijdagmiddag bij de Vrijgang in Vlissingen. Hierbij raakte een andere tiener gewond aan een been. De verdachte komt uit Oost-Souburg, meldt de politie.