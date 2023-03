Timmermans over autowet: Duitsers ’zo snel mogelijk’ over streep trekken

Na maandenlange onderhandelingen zijn EU-lidstaten en het Europees Parlement het vorig jaar eens geworden over de historische autowet. Maar Berlijn verraste deze maand de rest van het landenblok door op het laatste moment bezwaar te maken. Dit gebeurde daags voor een definitieve stemming die de wet in werking zou hebben gesteld.

Met het bezwaar legt Duitsland een bom onder de autowet van Timmermans. Het autoland heeft namelijk met Italië, Polen, Tsjechië en Bulgarije voldoende medestanders om de wet te blokkeren. De stemming is daarom tot nader order uitgesteld.

E-fuels

Concreet eist Duitsland meer zekerheid over de mogelijkheid om na 2035 nieuwe auto’s toe te laten die rijden op synthetische brandstoffen. In de autowet staat dat de Europese Commissie op een later moment met een apart voorstel komt over de mogelijke rol voor e-fuels.

„Duitsland wil daarover nu duidelijkheid. Dat is de nieuwe factor”, legt eurocommissaris Frans Timmermans uit. „Wij hadden de intentie om daarop later terug te komen. Nu proberen wij in overleg met de Duitse overheid die duidelijkheid zoveel mogelijk te bieden.”

Voorstel

De ’Europese klimaatpaus’ wil niet zeggen wat hij concreet heeft neergelegd in Berlijn. Volgens Timmermans gaat het om schetsen van hoe een toekomstig voorstel voor e-fuels eruit kan gaan zien „met de wettelijke zekerheid dat we gaan doen wat we hebben beloofd”.

Persbureau Reuters heeft het ontwerpvoorstel al ingezien. Het zou gaan om een plan om binnen de EU een nieuw type voertuigcategorie te introduceren voor auto’s die alleen op CO2-neutrale brandstoffen kunnen rijden. Zo’n voertuig moet technologie hebben die zorgt dat het niet alsnog op diesel of benzine kan rijden.

Timmermans hoopt binnenkort een eerste reactie te ontvangen van Berlijn. „Onze inzet is om het zo snel mogelijk op te lossen”, zegt het EU-zwaargewicht. Gaat de autowet dan nog voor de zomer definitief worden? Timmermans: „Ik mag het hopen.”