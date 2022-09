PvdA en GL opperen prijsplafond voor energierekening: ’Scheelt tot honderden euro’s per maand’

In sommige landen over de grens geldt al zo’n prijsplafond. Ons kabinet heeft het steeds als onuitvoerbaar bestempeld. PvdA en GL wijzen erop dat het in België en Duitsland wel is gelukt. Ook Oostenrijk wil ermee aan de slag.

Het idee van PvdA-leider Kuiken en GL-voorman Klaver is om tot een gebruik van 1500 kuub gas en 3300 kwh aan elektriciteit de prijs vast te leggen op het niveau van januari 2022. Dit kan volgens de oppositiepartijen voor een gemiddeld huishouden honderden euro’s per maand schelen. „Miljoenen mensen komen deze winter in de financiële problemen. Daar moet en kan iets aan gedaan worden. Daarom komen wij met een concreet voorstel dat dit jaar nog het verschil kan maken en voorkomt dat mensen in de schulden belanden.”

Windfalltax

PvdA en GL willen hun plan onder meer bekostigen door een windfalltax in te voeren, oftewel een belasting op de overwinsten van bedrijven die profiteren van de energiecrisis.

Het kabinet, zo lekte eerder uit, heeft een stevig pakket klaar staan van meer dan 15 miljard euro om de tanende koopkracht van huishoudens op te lappen. Maar dat pakket gaat pas in per 1 januari 2023. Het probleem is dat een groeiende groep huishoudens en ondernemers nu al het water aan de lippen staat.

Het kabinet zegt zich van dit probleem bewust te zijn, maar geen mogelijkheden te zien om al dit jaar meer lucht te geven omdat de fiscus en andere uitvoerende instanties kampen met personeelstekorten, ict-euvels en al eerder opgestapelde problemen. Eerder stelde het kabinet ook dat verlagingen van accijnzen voor brandstoffen niet verlaagd konden worden, maar dat gebeurde uiteindelijk toch.