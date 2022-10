OPROEP: Moet u bezuinigen door de hoge prijzen?

In de serie ‘Nederland in de kou’ brengt de Telegraaf in beeld wat de impact is van de stijgende prijzen van energie en boodschappen op het dagelijkse leven van mensen.

We zoeken mensen die hun verhaal willen doen, met naam en toenaam en foto. Is dit het gesprek van de dag in uw buurt of op het schoolplein en wil u uw verhaal doen? Reageer naar Martin Visser, martin.visser@telegraaf.nl