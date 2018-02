De absurdistische comedyserie Rundfunk gaat over twee beste vrienden op school. Pierre Bokma speelt de Duitse leraar Heydrich, die ook voorkomt in het filmpje Rundfunk VS De Luizenmoeder.

Kijkcijfers

De Luizenmoeder blijft goede kijkcijfers behalen. De derde aflevering trok afgelopen zondag ’live’ een recordaantal van 2,4 miljoen kijkers. Maar deze episode heeft nu ook een record ’uitgesteld kijken’ gevestigd. In de week na de uitzending keken er 1,5 miljoen mensen.

De serie, met Henry van Loon en Jennifer Hoffman, vertelt over de besognes van Juf Ank, schoolmeester Anton en moeder Hannah op basisschool De Klimop.