Ouders van kinderen met mes krijgen voor het eerst boetes

Bijna een jaar geleden kondigde de burgemeester na meerdere steekpartijen aan met een dwangsom te komen voor ouders die ’onverschillig zijn voor onacceptabel gedrag’ van hun kroost.

Dwangsom

„De dwangsom is een stok achter de deur om te voorkomen dat jongeren de overtreding nogmaals begaan. Als de overtreding nog een keer wordt gepleegd, wordt de dwangsom verbeurd. De dwangsom is een financiële prikkel om jongeren en hun ouders te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen”, legde hij vorig jaar uit aan de raad.

Wie gepakt wordt met een mes krijgt een waarschuwing. Wordt iemand voor een tweede keer gesnapt met een mes, dan moet er worden betaald. De burgemeester heeft ingezet op een boetebedrag van 2500 euro ’om ervoor te zorgen dat de prikkel een afschrikwekkende werking heeft’.

Het aantal steekpartijen is na een jarenlange stijging aan het stabiliseren, alleen zijn de incidenten volgens Aboutaleb ’te veel, te vaak en te ernstig’ zo stelde hij in de commissie Veiligheid en Bestuur.

De eerste boetebedragen gaan nu geïnd worden. „In twee gevallen, twee jongens van 17 jaar, zijn ze na een eerste waarschuwing voor een tweede keer aangehouden met een mes. De dwangsom is verbeurd verklaard.”

En het blijft niet alleen bij aankondigen, beloofde de burgemeester aan de raadsleden. „Het is een repressief middel, we gaan het geld wél halen. We moeten een voorbeeld neerzetten, het kan niet om met een groot mes rond te lopen.”

Een raadsmeerderheid had de burgemeester gevraagd om terughoudend gebruik te maken van de dwangsom. De reden was de hoogte van het bedrag. De boete zou voor veel Rotterdammers dermate hoog zijn dat dit onmiddellijk grote financiële zorgen en bijbehorende stress met zich mee kon brengen.

’Laatste redmiddel’

De dwangsom moest worden gezien als ’laatste redmiddel’ als geen enkele andere aanpak meer soelaas bood. Aboutaleb moest ook snel evalueren zodat de dwangsom weer de kast in kon, maar dat gaat nog niet gebeuren. „Gezien het kleine aantal opgelegde dwangsommen voor messenbezit en het feit dat deze relatief kortgeleden zijn opgelegd, is er uit deze evaluatie nog onvoldoende te zeggen in hoeverre de last heeft bijgedragen om het ongewenste gedrag te stoppen.”

Daarom wordt de werking van de dwangsom verder onderzocht en blijft de maatregel voorlopig nog overeind.