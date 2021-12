Waar woont de Kerstman? Wordt het een witte kerst? Alles wat je wil weten over Kerstmis

Waar woont de Kerstman? Waar komt zijn uiterlijk vandaan? En natuurlijk vragen veel Nederlanders zich af hoe ze kerst moeten vieren in deze barre coronatijden. Een overzicht van de meest gegoogelde vragen over Kerstmis.

Hoeveel rendieren heeft de Kerstman?

De Kerstman heeft het heerlijk voor elkaar. Hij heeft diverse hulpjes en laat zich in een slee rondtrekken door rendieren.

Hoeveel rendieren hij heeft, dat is in de loop der jaren met één exemplaar opgehoogd. De Kerstman heeft volgens het gedicht van Clement Clark (’A visit from Saint Nicholas’ uit 1823) acht rendieren. De dieren heten: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner en Blitzen. In 1939 bedacht Robert L. May het negende rendier: Rudolph, die meteen ook het allerbekendst is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Waar woont de Kerstman?

Je zult nu waarschijnlijk denken: de Kerstman woont op de Noordpool. Maar ho-ho-ho, niet te snel. Het antwoord hangt af aan wie je het vraagt. Volgens de Amerikanen woont hij op de Noordpool, maar de Finnen claimen weer dat hij uit Rovaniemi (gelegen net boven de poolcirkel) in Finland komt.

Denen zeggen weer dat de gulle gever op Groenland vertoeft en volgens de Turken komt hij uit Turkije. Dat laatste is overigens helemaal geen gekke gedachtegang, want Sint-Nicolaas komt daar ook vandaan.

Kortom, over de woonplaats van de Kerstman zijn de meningen verdeeld. Een eenduidig antwoord ontbreekt, waardoor we tot de conclusie kunnen komen dat zijn woonplaats onbekend is. Maar als we afgaan op de bekendheid van de verhalen, dan komt de Noordpool als winnaar uit de bus.

Tekst gaat verder onder de foto.

Rovaniemi is uitgegroeid tot een toeristenattractie. Ⓒ ANP/HH

Wat betekent ’feliz navidad’?

Hier kunnen we heel kort over zijn: feliz navidad is Spaans voor ’prettige kerstdagen’. Het is tevens ook de titel van een wereldberoemd kerstliedje van zanger José Feliciano uit Puerto Rico. Het werd voor het eerst uitgebracht in 1970.

Tekst gaat verder onder de video.

Wat vieren we precies met Kerstmis?

Volgens de christelijke traditie wordt tijdens kerst de geboorte van Jezus gevierd. Hij is in de nacht van 24 op 25 december geboren. Maar daar is officieel geen bewijs van. Als Jezus is geboren tijdens kerstavond, dan dient zich een tweede vraag aan: waar komt dan het fenomeen tweede kerstdag vandaan?

In 813 werd tijdens een officiële kerkvergadering in Mainz besloten dat kerst vier dagen moest duren. Op die dagen was het dan verboden te werken en de vier dagen hadden allemaal een eigen thema. Zo stond tweede kerstdag in het teken van de paarden en was vierde kerstdag een kinderfeest. De traditie van vierde kerstdag ging echter al snel verloren en ook derde kerstdag sneuvelde.

Heel even leken ook tweede en zelfs eerste kerstdag in gevaar te komen. Tijdens de reformatie wilden kerkelijke leiders af van de vele feestdagen en werd besloten dat ze de geboorte van Jezus maar moesten vieren op de zondag voorafgaand aan 25 december.

Het volk was het daar echter niet mee eens, de twee feestdagen moesten blijven. In de 18e eeuw zijn nogmaals initiatieven geweest om een eind te maken aan tweede kerstdag, maar zonder succes. Met de Zondagswet in 1815 werden de tweede feestdagen officieel vastgelegd als vrije dagen.

Wie heeft het uiterlijk van de Kerstman bedacht?

Veel mensen zullen waarschijnlijk denken dat het uiterlijk van de Kerstman is bedacht door frisdrankgigant Coca-Cola. Maar dat is niet zo: zijn uiterlijk is gebaseerd op niemand minder dan Sinterklaas, meldt Historiek. Nederlanders hebben tijdens de koloniale tijd Sinterklaas naar Amerika gebracht. Zijn uiterlijk is vervolgens in de loop der jaren veranderd. Cartoonist Thomas Nast (1804-1902) heeft daarbij de meeste invloed gehad. Hij publiceerde in 1881 een tekening van de Kerstman in Harper’s Weekly en die afbeelding is eigenlijk hoe we de gulle gever vandaag de dag nog steeds voorstellen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Thomas Nast

Maar als we nog verder teruggaan, komen we uit bij Wodan (of Odin), de oppergod van de Germanen. Hij werd door hen voorgesteld als een forse man met baard, mantel en muts. Als hoogste god had Wodan natuurlijk ook een gevolg. Hij reed door de hemel op zijn achtbenige paard Sleipnir en werd bijgestaan door zijn knechtje Eckhard, zijn assistent Oel en zijn wapens Donder en Bliksem. Tot Wodans vaste uitrusting behoorde een speer met een slang in de top en twee zwarte raven, die hem informeerden over het gedrag van de mensen op aarde.

Gaat het sneeuwen met kerst 2021?

Nu we alles over de Kerstman weten, gaan we door naar de vraag die dezer dagen traditiegetrouw op ieders lippen brandt: krijgen we een witte kerst? Tijdens de kerstdagen valt plaatselijk wat sneeuw, al is nog niet helemaal duidelijk hoeveel, meldt Weeronline.

In een strook over het midden van het land zou het 1 tot 3 centimeter kunnen zijn, maar er zijn ook weermodellen die met nauwelijks neerslag komen. In het noorden zou het zelfs een beetje kunnen opklaren. Op tweede kerstdag wordt de koude lucht vanuit het zuiden alweer verdrongen. Daardoor komt de temperatuur weer boven het vriespunt uit. Daarbij is het bewolkt en valt af en toe regen.

Wat moet je doen als je je verveelt?

Voor de tweede keer moeten we Kerstmis vieren in barre coronatijden. Maar gelukkig kun je wel op de bank genieten van een kerstfilm. Met de komst van steeds meer kanalen en streamingdiensten, is ook het aantal kerstgerelateerde films geëxplodeerd. Dit jaar registreerde de Internet Movie Datebase (IMDb) ruim tweehonderd films met Christmas in de titel. Dat is twee keer zoveel als in 2016 en vier keer zoveel als tien jaar geleden.

Bekijk ook: Dít maakt een film tot een echte kerstfilm

Maar naast een leuke film kijken, kun je natuurlijk ook een feestelijke maaltijd op tafel toveren: kaasfondue is een absolute klassieker. Maar daarmee dient de volgende vraag zich aan: wat moet je eigenlijk bij de fondue eten?

Wat moet je bij kaasfondue eten?

Stokbrood, krieltjes en rauwkost (komkommer, bleekselderij, radijs, wortel, broccoli, spruitjes etc.) om kaas mee te dippen. Maak er ook een salade bij en vergeet een lekker wit wijntje niet. Smakelijk en makkelijk.

Je kunt ook eens experimenteren met verschillende fondues, zoals een echte Hollandse kaasfondue. Hieronder een recept met Hollandse kazen, bier en jenever.

Benodigdheden: 200 g geraspte Gouda, 200 g geraspte Edam, 200 g geraspte oude boerenkaas, 250 ml bier, scheutje jenever, een beetje bloem, teentje knoflook (geperst), zwarte peper

Bereiding: Meng de drie kazen met wat bloem. Verwarm het bier in de pan, doe het knoflook erbij, en voeg op hoog vuur alle kazen (beetje bij beetje) al roerend toe. Als de kaasfondue iets te dik is, kun je gewoon iets meer bier toevoegen totdat een mooie gladde kaasfondue ontstaat. Voeg ten slotte een klein scheutje jenever toe, draai wat verse zwarte peper erover en je kunt aan tafel.