Chaos door gesprongen waterleiding

De waterfontein van wel 15 meter hoog. Ⓒ Mizzle Media / Niels Folkers

Velsen-noord - Een waterfontein van vijftien meter hoog was zondagochtend het gevolg van een gesprongen waterleiding in Velsen-Noord. Rond half elf ging het mis. Met flinke kracht spoot water vanuit de grond de lucht in. Daarbij kwamen ook stenen en zand mee omhoog gespoten.