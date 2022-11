Premium Het beste van De Telegraaf

Rusland heeft auto’s nodig, dus krijgt zelfs de ’verschrikkelijke’ Sovjet-wagen een tweede leven

De Moskvitsj Ⓒ Katrijn Van Giel

Moskou - Om duizenden banen te redden, heeft Rusland dringend auto’s nodig. Daarom zullen er nog dit jaar nieuwe Moskvitsj-wagens van de band rollen in Moskou. De burgemeester noemt het „een nieuwe bladzijde in de geschiedenis”, maar Rusland keert terug naar een volgens historici „verschrikkelijke wagen” uit het Sovjettijdperk. Deze keer is Rusland zelfs afhankelijk van China voor de bouw.