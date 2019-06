Restaurant ontvangt zeldzame blauwe kreeft en doneert het

In gesprek met CNN laat Nickerson weten dat hij zijn ogen niet kon geloven: „Hoe kon dit gebeuren?” Om nu ook de jongere generatie te inspireren laat hij nu de kreeft een weekje bij het restaurant verblijven: zo kan de jeugd het onderwaterleven leren waarderen.

„Ik hoop de blauwe kreeft te doneren aan het St. Louis aquarium, ik wil dat deze kreeft blijft leven.”

Ⓒ Arnold’s Lobster & Clam Bar

Veel mensen zeggen Nickerson dat hij de kreeft moet vrijlaten in de natuur, maar de restauranteigenaar zegt dat dat geen optie is: het lokale zeeklimaat is niet geschikt voor het dier.”

Volgens de Universiteit van Maine is slechts één op de twee miljoen kreeften blauw.