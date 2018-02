De vergankelijkheid van het eeuwige leven

Laat het aan de allerrijksten over om dit naar hun hand te zetten. Als goden leven zij in het ’Aerium’ een luxe villawijk hoog boven de stad. Zij kunnen het zich veroorloven om constant backups te maken van hun Stack en een enorme voorraad aan klonen aan te leggen. Dit maakt deze zogenoemde ’Meths’ (naar de bijbelse Methusalem) zo goed als onsterfelijk. Ze verjaren wel, maar worden niet ouder.

De serie komt langzaam op gang. In de eerste afleveringen worden de belangrijkste personages geïntroduceerd. Hoofdpersoon Takeshi Kovacs (gespeeld door Joel Kinnaman en Will Yun Lee) wordt na 250 jaar in een opslag in een nieuwe Sleeve gestopt en ingehuurd door de Meth Laurens Bancroft (James Purefoy). Bancroft is vermoord en de moordenaar heeft zelfs geprobeerd zijn backups te wissen. Aan Kovacs de schone taak om zich te mengen in de exorbitante wereld van de Meths en de zaak tot de bodem uit te zoeken. Daar blijft het niet bij, want de mysteries stapelen zich snel op. Wat is er gebeurd met Mary Lou Henchy?, waarom noemt iedereen de hoofdpersoon Ryker? En wie is toch die mysterieuze Aziatische man die telkens opduikt maar nergens te zien is? Gelukkig worden alle vragen beantwoord voor het bitterzoete einde van het eerste seizoen.

Ondanks het trage begin wordt de aanhouder beloond. Na de derde aflevering, waarin Bancroft op Agatha Christiaanse wijze al zijn mogelijke moordenaars uitnodigt voor een feest, wordt het tempo flink opgehoogd. Gewelddadige scenes worden afgewisseld met de nodige dosis humor, zoals wanneer agente Kristin Ortega (Martha Higareda) de Stack van haar oma in het lichaam van de getatoeëerde crimineel stopt voor Allerheiligen. Maar het geweld blijft de boventoon voeren. Prostituees worden voor de lol vermoord door Meths („we kopen daarna gewoon een nieuwe Sleeve voor ze”) en lichamen worden doorboord. Maar onder die bergen gemangelde lichamen verschuilt zich één van de mooiste sterfscènes ooit.

Beoordeling

Is Altered Carbon de perfecte science fictionserie? Nee, allerminst. Maar dat neemt niet weg dat Netflix een zeer goede productie heeft afgeleverd die laat zien dat het eeuwige leven ook niet alles is en dat het bloed zeker niet altijd sterker is dan het water. Al met al een zeer solide 8.

Hoogtepunt

De wereld van Altered Carbon is de absolute ster van de serie. De wereld is grauw, corrupt en gewelddadig maar blijft ten alle tijden boeien.

Dieptepunt

Elke aflevering begint met een quasi-filosofische voice-over. Compleet onnodig.

Verrassing

We leven in een tijdperk waar vrijwel alles al een keer gedaan is. Toch blijven de meeste plot twists verrassend.