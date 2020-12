Politie Amsterdam: man bracht eerst meisje (14) om en daarna zichzelf

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zegt dat het ’meest waarschijnlijke scenario’ is dat het tienermeisje in hun woning aan de Eerste Atjehstraat door haar vader is vermoord alvorens hij zichzelf van het leven beroofde. Hij benadrukt dat er nog steeds onderzoek wordt verricht en nog meerdere scenario’s worden nagelopen.

In de Amsterdamse bovenwoning, pal achter politiebureau Balistraat, troffen agenten maandag rond 12.15 uur de twee levenloze lichamen aan. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een familiedrama, gezien de afscheidsbrief die was achtergelaten.

Dinsdag worden voor de deur van de woning de hele dag door bloemen neergelegd, kaarsjes gebrand en zijn gedenktekens te zien. Op sociale media wordt het tienermeisje herdacht door influencer Youngchidi.

Hij eert haar met een videoboodschap waarin filmpjes en foto’s van het meisje worden gedeeld. ’Dit meisje is echt bijzonder, ik heb haar leren kennen in 2018 en al snel bleek dat we elkaar leuker vonden dan we dachten. We kregen een relatie met heel veel ups en downs’, schrijft de influencer.

’Ze vertelde me alles kon haar hart luchten bij mij en andersom.’ Hij hoopt dat ze nu ‘in veilige handen’ is. Er zijn al honderden steunbetuigingen onder de post verschenen.