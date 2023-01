Winterse buien op komst: grote kans op sneeuw vanaf woensdag

Dat meldt Weeronline. In de ochtend ligt de temperatuur in sommige gebieden net iets boven nul, maar bij lokale opklaringen, die vooral landinwaarts worden verwacht, daalt de temperatuur tot onder het vriespunt.

Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en loopt de temperatuur op naar 2 graden in het binnenland en naar 4 in het westen.

Avond

Woensdagavond wordt de bewolking dikker, zo schrijft Weeronline. Vanuit het noordwesten trekt dan ook een neerslaggebied het land in. In het noorden en westen is dit regen maar landinwaarts neemt de kans op sneeuw toe. Het kan ook erg glad worden door de ijzel.

Ook donderdag valt op veel plaatsen sneeuw, in de nacht is dat in het zuidoosten het geval. Er kan 1 tot lokaal 5 centimeter vallen bij temperaturen rond het vriespunt.