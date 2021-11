LIVE Spannende dag: OM komt met strafeis Willem Holleeder

Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman volgt de zaak live. Onderaan dit artikel zijn de updates te lezen.

Holleeder (63) staat in hoger beroep terecht voor het geven van vijf moordopdrachten, in de periode 2003-2006. Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, John Mieremet en Thomas van der Bijl waren de slachtoffers. De rechtbank legde Holleeder in 2019 een levenslange gevangenisstraf op.

Astrid en Sonja

Holleeder ontkent iedere betrokkenheid bij de moorden. Volgens hem zijn anderen verantwoordelijk, maar het OM hecht geen geloof aan zijn beweringen. In de ogen van justitie zijn getuigen die tegen Holleeder hebben verklaard wél geloofwaardig. Onder hen zijn zijn zussen Astrid en Sonja de meest opvallende. Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog heeft eveneens ten nadele van Holleeder verklaard.

Willem Holleeder tijdens de start van het hoger beroep . Ⓒ Illustratie PETRA URBAN

Woensdag zette het OM uitvoerig uiteen dat er er geen redenen zijn aan het waarheidsgehalte van hun belastende verklaringen te twijfelen. Hetzelfde geldt voor de beide kroongetuigen, Peter la S. en Fred R., die belastend over Holleeder hebben verklaard. Getuigenverklaringen zijn cruciaal in de omvangrijke strafzaak; ander bewijs is er niet.

Nog tot juni

Op 2 en 3 december houden Holleeders advocaten hun pleidooi. Op 10 en 21 januari reageren aanklagers en advocaten in een laatste ronde op elkaar en krijgt beklaagde Holleeder het laatste woord. De uitspraak van het hof staat gepland op 24 juni.

Holleeder, die in 1983 samen met anderen biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur ontvoerde, is sinds 2006 weer volop in het vizier van justitie. Toen werd hij opgepakt en berecht voor een reeks afpersingen. In de huidige zaak zit hij sinds december 2014 vast.

