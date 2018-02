Medewerker Natuurmonumenten mishandeld

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

BURGH-HAAMSTEDE - Een medewerker van Natuurmonumenten is zondagmiddag bij een duingebied in het Zeeuwse Burgh-Haamstede mishandeld door twee mannen. De medewerker is hierbij niet gewond geraakt en is nog achter zijn belagers aangegaan, meldt de politie.