Opgespoten met botox en fillers: kamelen weggestuurd bij Saudische schoonheidswedstrijd

Bij de jaarlijkse optocht in Saudi-Arabië wordt uitgekeken naar de mooiste kameel ter wereld. De ’schoonheidswedstrijd’ is populair in het strikt islamitische land: misschien ook wel vanwege het prijzengeld dat er te verdienen valt, zo’n 66 miljoen dollar. Het evenement in Riyadh duurt een maand. De organisatie maakte woensdag de tientallen eliminaties vanwege valsspelen bekend en waarschuwt voor ’strenge straffen voor degenen die de boel manipuleren’. Op het Midden-Oosterse evenement worden ook kamelenraces en -veilingen gehouden.

Met het festival wil Saudi-Arabië de kameel als cultureel erfgoed van het Koninkrijk eren. Ⓒ ANP / AFP

Auto’s en mensen rond een groep kamelen tijdens een veiling. Ⓒ ANP / AFP

Sommige baasjes van de kamelen en dromedarissen doen er alles aan om hun viervoeter te pimpen en dat vervolgens te verbergen. Maar botox-injecties, facelifts en andere cosmetische aanpassingen bij de kameel zijn strikt verboden. De jury kijkt naar de vorm van de kamelenhoofden, nekken, bulten, kleding en houding van het woestijndier. De organisatie in Riyadh zegt over ’speciale en geavanceerde’ technologie te beschikken waaruit kan blijken dat er met het uiterlijk van de kameel is gerommeld.

Cultureel erfgoed

Ruim veertig kamelen zijn tot nog toe onder meer weggestuurd vanwege het uitstrekken van de lippen en neuzen van kamelen, het inspuiten van hormonen om de spieren van de beesten te stimuleren en het gebruik van fillers en botox. Met het festival, dat een maand duurt, wil Saudi-Arabië de kameel als cultureel erfgoed van het Koninkrijk eren.