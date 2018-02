Jonge moeder verliest uitkering na weigeren leer-werkstage

De alleenstaande moeder klopte vorig jaar februari voor het eerst aan bij het UWV. Dat meldt AT5. Om haar afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen moest de jonge vrouw een leer-werkstage volgen. Verplicht solliciteren hoefde niet.

De leer-werk stage zou verspreid over 4 dagen zo’n 16 uur per week in beslag nemen, maar de moeder vond dit een vorm van ’gratis werken’ en stemde hier niet mee in. De vrouw is door de klantmanager op de hoogte gebracht over het feit dat zij door deze keuze de kans zou lopen geen uitkering meer te krijgen.

Toen de gemeente Amsterdam daadwerkelijk de uitkering stopzette, stapte de jonge moeder naar de rechter. Die heeft haar ongelijk gegeven.