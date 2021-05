’Zolang onze dochter niet is gevaccineerd, kunnen we haar niet naar school laten gaan’

Premium Binnenland

Expert stelt coronaprik ook voor bij kinderen: ’Vaccineer iedereen bij kwetsbaar gezinslid’

Steeds meer landen gaan over tot het vaccineren van kinderen tussen de 12 en 16 jaar of denken er over na. Wat gaat Nederland doen? Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht is onder andere voorstander van het inregelen van de ’cocooning-strategie’.