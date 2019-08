Chaos op luchthaven Hongkong: mogelijk militaire interventie

Er heerst een en al chaos op het vliegveld. Demonstranten zijn daar massaal aanwezig. Oproerdiensten verzamelen zich nu om mogelijk een nieuwe charge uit te voeren en de betogers te verwijderen van de luchthaven. Ook is er op een video op Twitter te zien dat er tal van militaire vrachtwagens voor de luchthaven staan. Dat zou kunnen wijzen op een grote interventie van het Chinese leger. Critici vrezen voor het ergste. „De betogers zijn nog geenszins van plan om te vertrekken”, zegt een verslaggever van Sky News.

Het inchecken van passagiers werd eerder op dinsdagmiddag lokale tijd al stilgelegd, omdat betogers in de vertrekhal van het vliegveld de doorgang naar de vliegtuigen hadden geblokkeerd. De luchtvaartmaatschappij van Hongkong, Cathay Pacific, begon met het opschorten van het inchecken, maar de autoriteiten lieten al snel weten dat dit voor alle luchtvaartmaatschappijen geldt.

De drukke internationale luchthaven Chep Lap Kok van de autonome handelsmetropool Hongkong was net aan het herstellen van de betogingen van maandag toen circa 5000 demonstranten in de vertrek- en aankomsthal het vliegverkeer verlamden. Dinsdag keerden de betogers terug naar het vliegveld. Sommige reizigers keerden zich woedend tegen de actievoerders, omdat ze toch wilden probeerden bij hun vliegtuig te komen. In de aankomsthal zijn er volgens waarnemers circa duizend betogers neergestreken en in de vertrekhal nog veel meer.

Bekijk ook: De geruchtenmachine als wapen

Chinese machtsstrijd

Ze stellen dat China de autonome stad van haar rechten berooft en wil overnemen. Ze eisen het vertrek van de regering onder leiding van Carrie Lam omdat ze die medeplichtig achten aan het ontmantelen van de onafhankelijkheid van Hongkong.

Carrie Lam was haar emoties nauwelijks de baas toen ze op een persconferentie de demonstranten maande zich te matigen omdat ze volgens haar Hongkong in de afgrond storten. Niet alleen de blokkade van het vliegveld, maar ook tal van wegblokkades rond samenscholingen en demonstraties in de stad zelf, maken de toestand chaotisch. Volgens Lam vallen de betogers de overheid aan en verwoesten ze de rechtstaat.

De rechtstaat Hongkong is een product van onderhandelingen tussen Londen en Peking. Hongkong was anderhalve eeuw Brits en werd in 1997 teruggegeven aan China. Maar het kreeg een eigen op westerse leest geschoeide autonome staatsvorm.

Hongkong is een belangrijk overstappunt tussen Azië, Oceanië en Europa.

Ook in de problemen op de luchthaven van Hongkong? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31 613650952