Nederlander ernstig gewond door mishandeling Tirol

Het slachtoffer ligt met een gebroken dijbeen, meerdere gebroken ribben en verwondingen aan zijn hoofd in het ziekenhuis van Innsbruck. De man en zijn vier landgenoten hadden in een Nederlandstalige kroeg in Kirchberg ruzie gekregen, maar dat stelde volgens een ooggetuige weinig voor. „We dachten niet: dit wordt gevaarlijk. Op de camerabeelden zie je ook dat ze niet echt aan elkaar lopen te trekken. Dit soort incidenten gebeurt in Nederland bijna elk weekend, maar hier bijna nooit.”

Na het incident ging de groep naar de bovengelegen snackbar. Een uur later werd het slachtoffer met een zwaar bloedend gezicht op straat gevonden. Wat er in de tussentijd is gebeurd, blijft onduidelijk zolang de man nog niet in staat is een goede verklaring af te leggen. Hij is bij kennis maar nog niet in staat om uitsluitsel te geven over wie hem heeft geslagen en geschopt.