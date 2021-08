Justitie: Taghi, Rico ’de Chileen’ en Imperiale vormden driemanschap

Binnenland

Motorbendekopstuk Lysander de R. (39) in allerijl uit cel gehaald en overgeplaatst

Motorbendekopstuk Lysander de R. (39) is dinsdagavond in allerijl uit zijn cel in het Justitieel Complex Zaanstad gehaald en overgeplaatst naar de extra beveiligde afdeling van de PI in Krimpen aan den IJssel. De Telegraaf onthulde dat De R. zorgt voor zware intimidaties in de gevangenis en dat het ...