Ravage door junkies in Leidse studentenflats: ’Naalden, bloed en uitwerpselen achtergelaten’

Afzien op drassige camping: ’We krijgen de kinderen niet meer warm’

Zo stralend als Koningsdag was, zo grijs is het twee dagen later op donderdag. En dan is het ook nog koud en nat. Toch laten kampeerders op kampeerterrein De Zeven Linden in Baarn zich niet uit het veld slaan. „We hebben zo’n hete luchtkachel voor in de tent.”