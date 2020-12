Mountainbiker duwt kind hardhandig aan de kant om niet te hoeven remmen

Volgens Het Nieuwsblad is het filmpje gemaakt op eerste kerstdag in de Hoge Venen, ten zuidoosten van Luik. Het gezin van Patrick Mpasa was er met een slee op uit getrokken om een dagje te genieten van het winterweer. Op de achtergrond is te zien hoe de mountainbiker aan komt fietsen. De man belt nog, maar dat hoort het meisje niet.

Als hij passeert, duwt hij haar met zijn knie hard aan de kant. Het meisje valt daarna op de grond. Haar vader weet de fietser uiteindelijk te stoppen. Volgens de man had hij zijn bel gebruikt, excuses voor zijn actie maakte hij niet.

De familie heeft een klacht ingediend bij de politie.