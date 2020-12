Politie op zoek naar fietser die kind omver duwde met knie

De Belgische politie is op zoek naar de mountainbiker die een kind omver reed. Ⓒ Nieuwsblad

Een golf van verontwaardiging in België waar een filmpje massaal gedeeld wordt op Facebook waarin te zien is hoe een veldrijder een kind op de grond gooit zodat hij zelf niet hoeft te remmen. Het parket van Luik vraagt nu de hulp in van de bevolking om te achterhalen wie de fietser is.