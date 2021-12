Man verliest op tweede werkdag twee vingers, bedrijf moet half miljoen betalen

De man was een uitzendkracht van Randstad, die op 23 april 2018 aan slag ging bij de fabrikant van velgen voor landbouw en industrie. Zijn taak was het ponsen van gaten in metaal. De volgende dag raakte zijn linkerhand bekneld in de pers. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar twee vingers geamputeerd moesten worden.

De arbeidsinspectie deed onderzoek naar het bedrijfsongeval. Zij concludeerde dat de arbeidsomstandigheden te wensen overlieten bij Vlukon. De pers was niet veilig en werd niet regelmatig onderhouden. Bovendien had de uitzendkracht geen goede uitleg gekregen over de bediening van de machine en was hij onvoldoende gewezen op de risico’s.

Voorschot

De werknemer stelde het uitzendbureau en het metaalbedrijf aansprakelijk voor de schade. De verzekeraar van Vlukon betaalde een voorschot aan de man, maar besloot de polisdekking later te weigeren omdat uit het onderzoek van de arbeidsinspectie was gebleken dat het bedrijf schuld aan het ongeluk had.

Om te voorkomen dat de gedupeerde werknemer speelbal zou worden van een slepend juridisch steekspel over de schadevergoeding tussen uitzendbureau en opdrachtgever, heeft de verzekeraar van Randstad een regeling getroffen met de man. Een letselschade-expert berekende dat hij recht heeft op ruim een half miljoen euro.

Rechter

Omdat de verzekeraar van Vlukon al een deel had uitgekeerd, betaalde de verzekeraar van Randstad de rest: 222.000 euro. Dat bedrag probeerde zij via de rechter te verhalen op Vlukon. De rechter in Maastricht heeft nu bekrachtigd dat Vlukon aansprakelijk is voor de schade en de volledige rekening moet betalen.