Zestien doden nadat vliegtuig doorschiet op landingsbaan India

Archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

KOZHIKODE - Een vliegtuig van de budgetmaatschappij Air India Express is vrijdag doorgeschoten op de landingsbaan van het vliegveld bij het Zuid-Indiase stad Kozhikode, 10 meter naar beneden gegleden en in tweeën gebroken. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker zestien inzittenden om het leven gekomen, 123 anderen raakten gewond. Vijftien zijn er slecht aan toe. Het toestel had 190 passagiers en bemanningsleden aan boord.