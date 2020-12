Vuurwerkverbod echt van kracht: ’Nu kunnen we optreden bij volle kofferbak’

De politie houdt een vuurwerkcontrole op de A12 bij Babberich (gemeente Zevenaar). Ⓒ EPA

Amsterdam - De wet die de verkoop, het afsteken én het vervoer van vuurwerk verbiedt dit jaar, is vanaf dinsdag echt van kracht. Deze helpt de politie, aldus coördinator Jaarwisseling Ruud Verkuijlen. Hij is bovendien blij met het Duitse vuurwerkverbod, want handhaven wordt zo makkelijker.