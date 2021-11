Frans tienermeisje (17) levend gevonden na massale zoektocht

Politie en hulpdiensten op zoek naar het vermiste Franse meisje in het westen van het land. Ⓒ ANP / AFP

PARIJS - Een 17-jarig meisje dat was vermist in het noordwesten van Frankrijk is dinsdagavond levend gevonden na inzet van tweehonderd agenten, honden, paarden en een helikopter. Haar ouders hadden alarm geslagen nadat ze maandag in een bosgebied was gaan joggen en niet terugkeerde.