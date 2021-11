Franse tiener (17) ’werd meegenomen en vastgehouden door meerdere ontvoerders’

Het meisje dook dinsdag op in een kebabzaak in Mayenne. Ze is nog in shock, maar tijdens haar verhoor vertelde ze al wat er met haar gebeurd is. Ze was door meerdere mensen ontvoerd, zo zei ze, waarna die haar gevangengehouden hebben. Ze slaagde er uiteindelijk in te ontsnappen. Ze kon geen details geven over waar ze vastgehouden werd of door wie.

Bloedsporen

Haar ouders hadden alarm geslagen nadat ze maandag in een bosgebied was gaan joggen en niet terugkeerde. De hardloop-app van het meisje gaf aan dat ze al na een kilometer abrupt stopte tijdens het rennen in de regio Mayenne, terwijl haar normale ronde 5 kilometer lang is.

Haar vader had spullen van zijn dochter gevonden bij het bos, volgens Franse media ging het om een telefoon en oordopjes met bloedsporen. Justitie opende een onderzoek naar mogelijke ontvoering, maar houdt ook andere opties open. Na de vermissing werd al snel een man opgepakt die onsamenhangende verklaringen heeft afgelegd.