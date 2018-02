Derksen vierkant achter transgender-grap

In de uitzending van afgelopen vrijdag vertelde René van der Gijp, uitgedost met een pruik, dat hij van geslacht was veranderd en nu Renate heet. De grap was een verwijzing naar de Belgische journaliste Bo van Spilbeeck. Zij werd afgelopen week wereldnieuws met haar geslachtsverandering.

Bemoeienis

De grap wekte de woede van onder meer homorechtenorganisaties. Hun oproep tot een adverteerdersboycot van het tv-programma kreeg zondag steun van politieke partijen PvdA en GroenLinks. Ook topvoetballer Memphis Depay sprak zijn afkeur uit over de actie.

RTL liet na de storm van kritiek weten dat de uitzending zou worden ‘meegenomen’ in de eerstvolgende bespreking. Derksen waarschuwt alvast dat bemoeienis met de inhoud van Voetbal Inside niet op prijs wordt gesteld. „Ik sta er heel eenvoudig in: als RTL zich met de inhoud van het programma wil bemoeien, moet het mij onmiddellijk van de buis halen.”

De voormalige hoofdredacteur van weekblad Voetbal International houdt het hoofd echter koel en raadt de directeuren van RTL aan om hetzelfde te doen. „Ze zouden niet zo snel in paniek moeten raken. Je kunt van alles van ons programma vinden. Maar of je het nou leuk vindt, smakeloos, of wat dan ook... het is ons programma. Ik zit niet echt te wachten op een zedenpreek van RTL.”

Dapper

Spijt van de grap over Van Spilbeeck heeft Derksen niet. Op de vraag of hij het niet dapper vindt dat de Belgische journaliste haar verhaal deed, reageert hij dan ook schamperend. „Hij verkleedt zich als vrouw en gaat zo de hond uitlaten. Tjongejonge, wat dapper.”

Als dat al op lof mag rekenen, vindt hij dat zijn eigen programma ook best een pluim heeft verdiend. „Nu de talkshowtafels overspoeld worden door hypocriete mannen en vrouwen die Nederland vertellen wat we wel en niet mogen zeggen, is een grap over een transgender minstens net zo dapper.”