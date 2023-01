Iran laat prominente actrice Taraneh Alidoosti op borgtocht vrij

Op beelden van Iraanse media is te zien dat Alidoosti bij haar vertrek uit de gevangenis in Teheran bloemen bij zich had en geen hoofddoek droeg, terwijl vrouwen in Iran hun lichaam moeten bedekken. Alidoosti had voorafgaand aan haar arrestatie een reeks berichten op sociale media geplaatst, waarin ze onder meer de executie van betogers veroordeelde. Ook plaatste de 38-jarige vrouw een foto van zichzelf zonder hoofddoek.

De arrestatie van de actrice leidde tot kritiek uit onder meer de filmwereld. Alidoosti is een van de meest geprezen sterren van de Iraanse cinema. Ze is vooral bekend van haar rol in The Salesman (2016) van de bekroonde regisseur Asghar Farhadi, met wie ze ook samenwerkte in de films Fireworks Wednesday en About Elly. Ze speelt ook de hoofdrol in de vorig jaar verschenen film Leila’s Brothers.

