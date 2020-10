Tien jaar en tbs geëist tegen vader die dochtertje Diya (8) doodde in ziekenhuis

De psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum adviseren de rechtbank de verdachte in ieder geval tbs met dwangverpleging op te leggen. Ⓒ PETRA URBAN

DORDRECHT - Hij was ervan overtuigd dat zijn dochter was verkracht, door haar moeder als seksslaaf werd misbruikt en dat de kleine Diya in handen was gevallen van een pedonetwerk. Daarom stak hij haar dood met een schaar, wurgde haar en drukte haar mond en neus dicht. Het 8-jarige meisje overleefde het niet.