’Het is oké om je niet goed te voelen’ Psychische steun voor jongeren op videosite Twitch

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Twitch-streamer Femke Hugens merkte dat er regelmatig over psychische problemen wordt gechat. Ⓒ Twitch

Amsterdam - Praten over je mentale problemen via een livestream op videosite Twitch: vanaf maandag is het mogelijk. Twee Twitch-streamers organiseren dan een gesprek met een psycholoog. De initiatiefnemers hopen hiermee het onderwerp bespreekbaarder te maken. „Het is oké om je niet goed te voelen.”