Tien maanden jeugddetentie voor doodsteken 15-jarige Joshua

Tijden een messengevecht in juli vorig jaar op een veldje in de Rotterdamse wijk Beverwaard is het slachtoffer meerdere keren gestoken. De steekpartij had een grote maatschappelijke impact. Honderden mensen liepen mee met een stille tocht voor Joshua.

Beide jongens bleken een conflict te hebben en spraken met elkaar af om dat uit te vechten. Ze waren toen beiden 15 jaar oud. Het oorspronkelijke plan was om de ruzie met de handen uit te vechten. Maar beide jongens hadden toch een mes meegenomen.

Geen keus

De advocaat van de verdachte voerde aan dat de jongen geen keus had en zich wel moest verdedigen. Daarom zou hij geen straf moeten krijgen, maar de rechters zijn het daar niet mee eens. „De verdachte is naar het veldje gekomen om de ruzie uit te vechten en had zelf ook een mes bij zich. Er zijn ook meerdere momenten geweest waarop de verdachte uit het gevecht kon weglopen. Dat heeft hij telkens niet gedaan”, stelt de Rotterdamse rechtbank in het vonnis. Van een noodweersituatie is dan ook geen sprake.

De opgelegde celstraf van tien maanden in een gevangenis voor kinderen is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Kinderen van 12 tot 16 jaar die volgens het jeugdrecht een straf krijgen, kunnen volgens de wet maximaal een jaar naar een kindergevangenis. Voor 16 en 17-jarigen is dat maximaal twee jaar.

De veroordeelde jongen moet meewerken aan een behandeling om herhaling te voorkomen. Als hij hier niet aan meewerkt of als hij binnen twee jaar weer de fout in gaat, kan de rechter beslissen hem jeugd-tbs op te leggen.