’Kindje in slaapzak met ducttape vastgebonden aan bed’

„Kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 is geschorst omdat we ons ernstige zorgen maken over de pedagogische aanpak en de veiligheid van de kinderen”, meldt het agentschap Opgroeien. De instantie is een onderzoek begonnen naar de zaak en heeft het kinderdagverblijf vooralsnog voor twee maanden gesloten. „Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen”, aldus het agentschap.

Mippie en Moppie 2 is een van de zes vestigingen in vier verschillende gemeenten van dezelfde groep. De andere vestigingen blijven gewoon actief en zijn niet betrokken bij het onderzoek. Er is verder niets bekend over de dagelijkse praktijken in de crèche in Keerbergen.