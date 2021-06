Model (20) doet TikTok ’challenge’ en belandt in ziekenhuis: ’Maak niet dezelfde fout als ik’

Op sociale media als het Chinese videoplatform TikTok dagen gebruikers elkaar uit voor ’challenges’ en die zijn niet altijd even onschuldig, zo blijkt. Een nieuwe rage is ’dry scooping’, het droog naar binnen scheppen van pre-workoutpoeder. Dat gebruiken sporters die extra hard los willen gaan in de gym. Normaal gesproken mengt men het met water of sportdrank, met een strikte maximum hoeveelheid omdat het onder meer een hoge dosis cafeïne bevat.

Portillo houdt de pot pre-workout voor de camera. Ⓒ TikTok/Briatney Portillo

Nadat model Portillo uit Florida haar ’droge dosis’ had genomen, werd ze al snel misselijk en vermoeid. „Ik ben naar huis gegaan en heb een douche genomen”, zegt ze in een video op haar TikTok-account met 375.000 volgers. „Daarna ben ik naar mijn werk gegaan. Ik was in de kleedruimte - jullie weten allemaal dat ik stripper ben - en toen kreeg ik weer pijn op mijn borst.”

’Zweten niet te stoppen’

Portillo zegt ook dat ze maar niet ophield met zweten, terwijl ze een bikini aan had. „Toen wist ik dat het een hartaanval was en niet zomaar mijn ongerustheid.”

Ze belde een ambulance en belandde in het ziekenhuis. Vanuit haar bed waarschuwde ze haar volgers alsnog om niet mee te doen aan gevaarlijke acties op sociale media. Dat leverde overigens meer dan twee miljoen views op. „Jong zijn betekent niet dat we onoverwinnelijk zijn. Maak niet dezelfde fout als ik.”