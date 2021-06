Redders trekken keuvelende dames van rand afgrond

De vrouwen waren in een bootje aan het varen in de Colorado-rivier in Austin. Op enig moment kwamen ze bij de Longhorn Dam terecht. Natuurlijk waren er onderweg borden die bootjes en schepen waarschuwen om vooral niet in die richting te varen, maar de vrouwen hadden een uitstekende dag.

„Ze waren aan het praten en letten niet op”, vertelde politiewoordvoerder Brad Smith na afloop van de reddingsoperatie.

Even later was het menens. „De boot helt al deels over het uiteinde van de dam”, twitterden de hulpdiensten. Later deelde de Austin-Travis County Emergency Medical Services een hallucinante foto van de situatie waarop te zien is dat de neus van de boot overhelt en een afgrond van metersdiep dreigde.

De vrouwen hadden een lokale bootverhuurder gebeld. Die kwam meteen in actie, voer naar de vrouwen toe en knoopte een touw aan de boot. Die zat vast. De bootverhuurder hield het touw strak. Zo bleef de boot in positie. „Toen ik het touw vastmaakte, leek het erop alsof ze gingen vallen”, zegt James Kane van Retro Boat Rentals.

Het water klettert na de dam op een betonnen plaat, maar of de vrouwen daadwerkelijk beseffen dat ze ternauwernood aan een ramp zijn ontsnapt, is onduidelijk. „Het was best gek, ze bleven heel kalm. Misschien wisten ze niet wat ze moesten doen, of konden ze gewoon de afgrond niet zien”, aldus Kane. De reddingsdiensten konden de boot van de vrouw simpel wegkrijgen zodra ze arriveerden en hebben Kane geprezen voor zijn adequate handelen.

En de dam, is die onveilig? Nee, zegt Kane. Hij spreekt van een domme actie en vergelijkt het gedrag van de vrouwen in Amerikaanse media met ’op de snelweg een afslag inrijden tegen de richting in’.