’Laat de ouders glanzen’

En natuurlijk leende het onderwerp zich voor weer een hilarische aflevering van hitserie De Luizenmoeder.

Race tegen de klok

Niet 9, ook niet 11, maar welgeteld 10 minuten heb je om te horen over de vorderingen van je kostbare kind. Tien schamele minuten, de eierwekker loopt (!) en gezeten op een kleuterstoel hoor je hoe Storm of Lente zich door de groep heenslaat.

Eerder vond Peter de Vries van onderwijsadviesbureau CPS en schrijver van het ’Handboek Ouders in de school’ in TROUW al dat het 10 minutengesprek over de datum is: „Neem nu die kleine kleuterstoeltjes waarop je als ouder soms moet gaan zitten, terwijl de leerkracht op een normale stoel zit. Dat schept meteen afstand.”

Te kort

Het belangrijkste is volgens De Vries dat tien minuten echt te kort zijn om over het welbevinden van je kind te spreken en kun je het binnen dit tijdsbestek alleen maar over het rapport hebben.

Scholen kunnen volgens De Vries beter met het thuisfront zelf afstemmen wanneer en hoe lang de ouders willen komen. Dan krijgen ze het gevoel dat er ook naar hen wordt geluisterd, is er meer tijd om over het kind te praten en zal de betrokkenheid van ouders groter worden.

