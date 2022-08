Nieuwsgierige zeehond kruipt woning binnen en gaat op bank liggen: huiskat getraumatiseerd

Van een wandeling door de logeerkamer tot relaxen op de bank: de jonge pelsrob was alles behalve schuw, omschrijft bewoner Phil Ross aan The Guardian. Op het moment dat de zeehond het huis binnendrong was Ross, die zelf zeebioloog is, niet thuis. Zijn kinderen lagen boven te slapen.

Het was de vrouw van Ross die de zeehond ’s ochtends ontdekte. Toen ze de deur uitging, hoorde ze al een gek geblaf, aldus Ross. „Ze dacht dat het de hond van iemand was.” Maar toen ze later in de woning terugkeerde, zag ze opeens „een schattig zeehondje” in het huis. Hij schrok van haar komst en waggelde naar de logeerkamer.

Volgens Ross kwam de zeehond buiten kat Coco tegen, ging erachter aan en klom ook door het kattenluikje. Coco was hier echter niet van gediend en vluchtte naar de buren. Maar bij terugkomst was de kat nog steeds doodsbang.

De familie heeft de zeehond Oscar genoemd. Hij is na ruim twee uur opgehaald en teruggebracht naar zee. Kat Coco is nog altijd aan het bijkomen van de schrik.

De Universiteit van Waikato, waar zeebioloog Ross werkzaam is, grapt op Facebook dat „dit mogelijk de enige noodsituatie in huis is waar een zeebioloog van pas komt.”