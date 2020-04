’Rechtspraak werkt achter de schermen hard door’

Henk Naves is het niet eens met de kritiek op de rechtspraak. „De gebouwen zijn dicht maar achter de schermen wordt er hard doorgewerkt.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Rechtbanken en hoven zijn gesloten en de achterstanden in het afdoen van met name strafzaken groeit. Net als de kritiek. Volgens Henk Naves, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, is zijn organisatie juist snel aan het veranderen. „Voor ons doen pakken we enorm door, maar het is laveren tussen bestuurlijke daadkracht en rechterlijke onafhankelijkheid. Ik polder wat af.”