Marco Kroon redt buurjongen van verstikkingsdood: ’Ik moest best wat geweld gebruiken’

,,Nadat de buren in paniek alarm sloegen en schreeuwden om hulp, bedacht jij je geen moment’’, schrijft zijn trotse vrouw Mirjam op LinkedIn. ,,Je sprintte naar de buren en hebt minutenlang gevochten voor het leven van onze buurjongen van wie ik persoonlijk al dacht dat hij er niet meer was. Dat beeld zal waarschijnlijk nog lang in mijn hoofd blijven spoken. Maar jij gaf niet op en redde een jong leven van de verstikkingsdood.’’

’Laatste noodoplossing’

Kroon vertelt dat hij naar binnen stormde en probeerde de heimlichgreep toe te passen, de gebruikelijke manier om een verstikkingsslachtoffer weer lucht te geven door de blokkade uit de luchtpijp te persen. ,,Maar de heimlich had geen nut, dat ding zat zo vast. Dan moet je logisch nadenken en werken”, zegt hij tegen De Telegraaf.

,,Toen ik merkte dat er weinig leven meer inzat, legde ik hem op de buik met de armen omhoog. Ik herinnerde me dat een instructeur dat ooit had verteld. Van de achterkant zet je druk en dan hoop je dat dat goed gaat. Een laatste noodoplossing. Bij Defensie heb je bijna nooit hulpdiensten ter plekke, dus je moet het zelf doen. Dat verdient niet altijd de schoonheidsprijs maar het is wel effectief. Het nadeel is, je moet wat geweld gebruiken en er kan een rib breken en die kan een long aanprikken. Dan hoef ik je niet te vertellen wat Nederland over mij had geoordeeld. Maar ik sta voor mijn acties, er was in dit geval gewoon geen andere mogelijkheid. Anders was hij doodgegaan.’’

’Blauw als een smurf’

De ouders van het kind waren in paniek, zegt Kroon. ,,Die jongen zag zo blauw als een smurf. Die hulpeloze vader, dat is heel vreemd om te zien als je zelf ook vader bent. Het is net of het je eigen kind is.’’

Na wat duw- en trekwerk kwam er weer wat lucht in de longen, merkte Kroon. Er was iets uit de luchtpijp geschoten en na wat ademhalingsoefeningen kwam de jongen weer op verhaal. Na een paar minuten was het slachtoffer weer de oude. De politie bevestigt het relaas van de oorlogsheld.

,,Ik moest weg naar een afspraak”, zegt Kroon, „dus heb ik het verder aan de hulpdiensten overgelaten die inmiddels waren aangekomen. In elk geval weet ik weer dat ik meer moet sporten, ik was helemaal kapot.’’

’Tranen in de ogen van vader’

Toen Kroon ’s avonds kwam kijken hoe het ging, bleek dat de ouders een flinke emotionele tik hadden gehad. ,,Die jongen zat alweer achter de PlayStation, maar zijn pa zat er duidelijk mee, de tranen stonden in de ogen.’’

Kroon benadrukt dat hij niets bijzonders heeft gedaan en dat iedereen zijn uiterste best had gedaan in deze situatie. Hij vindt dat eerste hulp bij ongelukken meer aandacht zou moeten krijgen op school.

’Trots’

Onder het bericht van Mirjam Kroon over de levensreddende actie van haar man stromen de positieve reacties binnen. „Je mocht al ontzettend trots op je man zijn. Wij allemaal trouwens. In crisissituaties laat iemand echt zien wie hij of zij is. Goed dat je hem in het zonnetje zet, dat verdient hij”, schrijft een gebruiker van LinkedIn. „Marco blijf de man zoals je bent. Fantastisch wat je weer gedaan hebt”, reageert een ander.

Moeilijke periode

Kroon werkt tegenwoordig op het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht als stafofficier veteranen en post-actieven. Eerder dit jaar vertelde hij aan De Telegraaf nog openhartig over de moeilijke periode die hij heeft doorgemaakt. Kroon raakte in een isolement nadat hij Defensie had gemeld in Afghanistan een man te hebben gedood die hem naar eigen zeggen had verkracht. Het zorgde voor een stroom negatieve reacties. Een aanhouding vanwege wildplassen tijdens carnaval kort erna leek het laatste zetje richting de afgrond te worden.

De oorlogsheld herpakte zich door in zijn boek Nassau Two Zero virtueel terug te keren naar de periode van voor de ridderslag. „Ik heb heel diep gezeten. Ik dacht dat ik na de openbaring van mijn verkrachting dat rustig kon gaan verwerken. Maar binnen no time kwam carnaval en stond mijn wereld opnieuw op zijn kop. Maandenlang ben ik binnengebleven. Ik wilde mijn vrienden en collega’s niet zien omdat ik me schaamde voor alles wat over me werd gezegd en geschreven.”