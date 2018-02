D66-kandidaat trekt zich terug na delen ’onthoofdingsfoto’

Het raadslid, student Jake Owen Raats, schrok enorm van de bewerkte foto die hij in februari 2017 onder ogen kreeg. Daarop was zijn hoofd te zien op een foto waarop een IS-beul zijn hand op de schouder van een slachtoffer in een oranje overall legt. Medestudent Steven van der Heijden gaf toe dit te hebben gedaan.

Raats meldde het incident bij de Avans Hogeschool en deed aangifte bij de politie. Zijn verbazing was groot toen hij zag dat de 22-jarige Van der Heijden plotseling op de kieslijst van D66 in de gemeente Best stond.

Bekijk ook: Bedreigd raadslid boos dat fotoshopper op lijst D66 staat

Aan Omroep Brabant vertelt Marion Hinderdael, voorzitter van D66 De Kempen, waar D66 Best onder valt, dat ’het smakeloze plaatje’ in een groepsapp circuleerde. „Hoewel Steven het plaatje niet zelf heeft gemaakt, heeft hij het wel gedeeld. Daarmee is hij in de fout gegaan. Steven vindt dat zelf ook, maar leefde in de veronderstelling dat de kwestie met de betreffende schoolgenoot destijds, na gemaakte en geaccepteerde excuses, was afgedaan.”

Volgens Raats heeft Van der Heijden nooit zijn excuses aangeboden. Hij vindt het terecht dat het kandidaat-raadslid zich terug heeft getrokken.