’Billengrijper’ in regio Alkmaar is weer actief

Het is de tweede keer deze week dat een vrouw in Alkmaar op die manier wordt aangerand. Maandagavond overkwam het een vrouw die op de Helderseweg bij de brandweerkazerne liep.

Aanrander

Sinds augustus zijn tientallen vrouwen in Alkmaar, Sint Pancras en Heiloo slachtoffer geworden van een fietsende aanrander, die telkens wist te ontkomen door hard door te fietsen.

De politie vroeg enkele malen aandacht voor de aanrander in Opsporing Verzocht, maar dat leidde niet tot een aanhouding. Na januari kwamen er geen meldingen meer binnen, tot deze week dus. Of het steeds om dezelfde dader gaat is overigens niet zeker, maar de werkwijze is wel steeds hetzelfde: de man grijpt zijn slachtoffer in het voorbijgaan bij haar billen en fietst vervolgens hard door.

Signalement

Het signalement van de man die toesloeg op het Haydnpad luidt: bordeauxrode jas, capuchon, witte sportschoenen, lichte broek, lichtblauwe Eastpak-rugzak. Getuigen kunnen de politie bellen via: 0900-8844.